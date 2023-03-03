Мир 03 марта 2023, 03:15 Детали предстоящей встречи Байдена и Шольца раскрыли в Белом доме Белый дом: Джо Байден и Олаф Шольц обсудят Украину и Китай РИА «Новости»

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Главной темой переговоров президента США Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца в Вашингтоне станет украинская проблематика. Об этом сообщила высокопоставленная представительница американской администрации. Ее слова привело РИА «Новости».

Шольц должен прилететь в США 3 марта. Это будет его вторая личная встреча с Байденом. Первая прошла 7 февраля 2022 года.

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«Следует ожидать, что Украина станет ключевой темой в ходе предстоящей дискуссии на данной встрече», — сказала сотрудница Белого дома, отметив, что саммит лидеров США и Германии будет иметь «рабочий характер».

Помимо ситуации на Украине, по ее словам, лидеры двух стран затронут китайский вопрос.

«Мы не видели, чтобы Китай помогал оружием России. Мы внимательно отслеживаем данную ситуацию. С каждым шагом, который КНР предпринимает в направлении РФ, ему становится сложнее сотрудничать с Европой и другими странами», — отметили в Белом доме.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что США намерены объявить об очередном пакете военной помощи Украине в пятницу, 3 марта. .