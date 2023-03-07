Мир 07 марта 2023, 13:06 Детали нового российско-иранского договора озвучили в МИД России

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В пресс-службе МИД России рассказали о деталях нового российско-иранского партнерства. Об этом написала «Парламентская газета».

По словам представителей ведомства, документ охватывает все сферы практического взаимодействия между странами. Новый договор гораздо шире договора 2001 года, особенно по тем областям сотрудничества, которые представляют взаимный интерес.

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«Именно этим обусловлена необходимость его согласования со всеми вовлеченными структурами как в России, так и в Иране», — добавил источник издания.

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Ранее о подготовке нового договора о сотрудничестве рассказал посол Ирана в Москве Казем Джалали.