Детали оборонительного соглашения AUKUS между США, Великобританией и Австралией были согласованы без ведома президента Франции Эммануэля Макрона на саммите G7, который прошел в июне в английском Корнуолле. Об этом сообщила британская газета Sunday Telegraph.

В заключении сделки, по данным издания, участвовал занимавший тогда пост главы МИД Великобритании Доминик Рааб. При этом, как отмечается, министр не внял предупреждениям о том, что это может повредить отношениям с Китаем и Францией, уточнило РИА «Новости».

В статье также указывается, что документы, которые касаются AUKUS, в правительстве Великобритании были помечены грифом «совершенно секретно».

США, Австралия и Великобритания на этой неделе объявили о создании нового партнерства в области обороны и безопасности. Альянс назвали AUKUS. После заключения соглашения Австралия расторгла договор с Францией о строительстве подлодок.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан уже выступил с заявлением, что заключение партнерства AUKUS привело к кризису между Парижем и Вашингтоном.