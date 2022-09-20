Эстония не пустила в страну 10 россиян после введения запрета на въезд по шенгену | 360°

Все новости

Общество

20 сентября 2022, 05:03

Вильфанд объяснил, можно ли было предсказать смерч в Курске

Мир

20 сентября 2022, 04:50

Итальянцы спели «Катюшу» в поддержку России

Реклама

Эксклюзив

20 сентября 2022, 04:35

«Новая комплектация ничего не изменит». Спрос на «антикризисный» УАЗ «Патриот» оценили в России

Мир

20 сентября 2022, 04:27

Эстония не пустила в страну 10 россиян после введения запрета на въезд по шенгену

Мир

20 сентября 2022, 03:58

Европе предрекли «хлебные бунты». Но рост цен не заставит жителей выйти на улицы с топорами и палками

Происшествия

20 сентября 2022, 03:39

Жизни отравившихся угарным газом в кафе ничего не угрожает — мэрия Дербента

Мир

20 сентября 2022, 03:25

Боррель назвал условие для создания миссии по оказанию военной помощи Украине

Эксклюзив

20 сентября 2022, 03:23

«Это наша новая реальность». Россиянам посоветовали брать наличные после приостановки работы системы «Мир» в Турции

Эксклюзив

20 сентября 2022, 03:12

«Почти пять лет лечился от шизофрении». Дядя рассказал о первом преступлении убившего отца в Турции россиянина

Мир

20 сентября 2022, 04:27

Эстония не пустила в страну 10 россиян после введения запрета на въезд по шенгену

Postimees: Эстония не пустила 10 россиян с момента введения запрета въезда по шенгену

Читать 360tv в

Пограничники Эстонии 19 сентября не пустили в страну 10 россиян, сообщила изданию Postimees начальник смены погранпункта Нарвы Яаника Карп. Туристам отказали из-за введенного запрета и по другим причинам, добавила она.

По словам Карп, въезжающие спокойно отреагировали на отказ. Несмотря на ужесточение правил въезда, желающих посетить Эстонию остается много. Среди них есть и граждане, у которых есть постоянный вид на жительство в республике.

Реклама

До введения запрета в Эстонию ежесуточно въезжали порядка 300 россиян — обладателей шенгенских виз, которые выдали другие члены ЕС. Польша, Литва, Латвия и Эстония с понедельника ввели запрет для россиян, целью которых является туризм, бизнес, спорт и культура. Речь идет и о тех гражданах РФ, которые имеют визы, выданные другими странами Евросоюза.

Реклама

После начала спецоперации ВС РФ на Украине эстонские власти усилили антироссийскую риторику. В Таллине стали чаще говорить о якобы существующей «российской угрозе». Кроме того, эстонские власти пригрозили отбирать собственность россиян за долги.

Россия

Эстония

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама