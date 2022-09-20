Эстония не пустила в страну 10 россиян после введения запрета на въезд по шенгену | 360°

Мир 20 сентября 2022, 04:27 Поделиться Telegram

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Viber Эстония не пустила в страну 10 россиян после введения запрета на въезд по шенгену Postimees: Эстония не пустила 10 россиян с момента введения запрета въезда по шенгену Unsplash/Mari Mur

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Пограничники Эстонии 19 сентября не пустили в страну 10 россиян, сообщила изданию Postimees начальник смены погранпункта Нарвы Яаника Карп. Туристам отказали из-за введенного запрета и по другим причинам, добавила она.

По словам Карп, въезжающие спокойно отреагировали на отказ. Несмотря на ужесточение правил въезда, желающих посетить Эстонию остается много. Среди них есть и граждане, у которых есть постоянный вид на жительство в республике.

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До введения запрета в Эстонию ежесуточно въезжали порядка 300 россиян — обладателей шенгенских виз, которые выдали другие члены ЕС. Польша, Литва, Латвия и Эстония с понедельника ввели запрет для россиян, целью которых является туризм, бизнес, спорт и культура. Речь идет и о тех гражданах РФ, которые имеют визы, выданные другими странами Евросоюза.

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После начала спецоперации ВС РФ на Украине эстонские власти усилили антироссийскую риторику. В Таллине стали чаще говорить о якобы существующей «российской угрозе». Кроме того, эстонские власти пригрозили отбирать собственность россиян за долги.

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