Десять человек в Италии отравились мандрагорой | 360°

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Десять человек в Италии отравились мандрагорой

Corriere della Sera: в Италии 10 человек попали в больницу из-за отравления мандрагорой

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В Италии 10 человек попади в больницу с отравлением мандрагорой, это случилось в городе Поццуоли недалеко от Неаполя. Местное издание Corriere della Sera сообщило, что ядовитое растение могли съесть, приняв его за шпинат.

Пострадавшие горожане жаловались на плохое самочувствие, галлюцинации и боли в животе. Медики предупредили сотрудников скорой помощи, что могут поступить и другие больные с подобным отравлением. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

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Неаполитанская газета Il Mattino сообщила, что пострадавшие — две семьи, им от 12 до 85 лет. Предположительно, они приобрели зелень в одной из небольших лавок недалеко от дома.

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Правоохранители занялись расследованием отравления и изъяли несколько партий зелени в несетевых магазинах Неаполя. Полицейским предстоит отследить цепочку поставок и найти потенциально опасные партии товара. Горожанам рекомендовали на время расследования не покупать шпинат, а использовать замороженную зелень. При малейшем подозрении гражданам посоветовали обращаться в медицинское учреждение.

Италия

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