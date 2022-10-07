Десять человек в Италии отравились мандрагорой | 360°

Мир 07 октября 2022, 04:36 Поделиться Telegram

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Viber Десять человек в Италии отравились мандрагорой Corriere della Sera: в Италии 10 человек попали в больницу из-за отравления мандрагорой РИА «Новости»

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В Италии 10 человек попади в больницу с отравлением мандрагорой, это случилось в городе Поццуоли недалеко от Неаполя. Местное издание Corriere della Sera сообщило, что ядовитое растение могли съесть, приняв его за шпинат.

Пострадавшие горожане жаловались на плохое самочувствие, галлюцинации и боли в животе. Медики предупредили сотрудников скорой помощи, что могут поступить и другие больные с подобным отравлением. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

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Неаполитанская газета Il Mattino сообщила, что пострадавшие — две семьи, им от 12 до 85 лет. Предположительно, они приобрели зелень в одной из небольших лавок недалеко от дома.

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Правоохранители занялись расследованием отравления и изъяли несколько партий зелени в несетевых магазинах Неаполя. Полицейским предстоит отследить цепочку поставок и найти потенциально опасные партии товара. Горожанам рекомендовали на время расследования не покупать шпинат, а использовать замороженную зелень. При малейшем подозрении гражданам посоветовали обращаться в медицинское учреждение.

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