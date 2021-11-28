Десятки жителей США разграбили магазин электроники

Около 30 жителей Миннесоты ворвались в магазин электроники и вынесли оттуда товары. Теперь сотрудники полиции разнимаются расследованием очередной массовой кражи.

Десятки человек разграбили магазин Best Buy в Бернсвилле, сообщило региональное отделение телеканала CBS.

«Как сообщает городская полиция, около восьми часов вечера пятницы группа лиц ворвалась в магазин, украла электронику и скрылась до приезда полиции», — заявил телеканал.

Всего полицейские разыскивают порядка 30 человек. Пока правоохранители никого не арестовали. Также им предстоит выяснить, сколько товаров вынесли из магазина и на какую сумму.

Накануне американские магазины объявили о распродажах в рамках «черной пятницы». В период больших скидок в США участились случаи массовых краж. Посетители магазина Lui Vuiton вынесли сумок на 100 тысяч долларов. Еще один налет на магазин произошел в Калифорнии. Там около 80 человек выносили одежду. Некоторые люди были вооружены, а одному из работников магазина прыснули в лицо из баллончика. В итоге сотрудники полиции арестовали троих участников налета.