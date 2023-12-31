Мир 31 декабря 2023, 20:48 Десятки жителей Амстердама вышли на акцию против поставок оружия Украине Акция протеста из-за поставок оружия Украине прошла в Амстердаме Unsplash

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Десятки человек в Амстердаме стали участниками протестной акции из-за поставок вооружения Украине со стороны западных государств. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».

Демонстранты прибыли на площадь Дам 31 декабря. Несмотря на дождливую погоду, на акцию пришли десятки жителей. Они выступили против поставок Нидерландами и другими странами Запада боеприпасов на Украину. Участниками протеста стали около полусотни человек, сообщила одна из организаторов мероприятия Наталья Воронцова.

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Митингующие прошли под барабанную дробь до Центрального вокзала Амстердама с белыми флагами. Акцию контролировали правоохранители. Демонстранты также выступили за скорейшее установление мира.

Накануне постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд сообщила, что Соединенное Королевство поставит ВСУ сотни ракет для пополнения запасов зарядов систем противовоздушной обороны. Дипломат подчеркнула, что Британия продолжит поддерживать Украину столько, сколько потребуется.