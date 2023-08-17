Мир 17 августа 2023, 23:53 Десятки украинских военных устроили акцию протеста в Житомире «Страна.ua»: украинские военные вышли на протест и потребовали наказать рэкетиров Официальный сайт президента Украины

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Около 40 военных пришли к зданию суда в Житомире с требованием наказать банду арестованных за рэкет и насилие. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Речь идет о банде из восьми человек, которую задержали за выбивание из людей выдуманных долгов», — отметили в сообщении.

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Группе злоумышленников предъявили обвинения в выбивании из людей несуществующих долгов, а также им вменяют изнасилование местных женщин.

Бандиты специально оборудовали пыточную на окраине Житомира, куда привозили местных жителей, которые не собирались им платить.

Военные требуют наказать подозреваемых, которые вымогали несуществующий долг у их сослуживца. Они опасаются, что суд отпустит членов банды под залог, поэтому злоумышленники смогут скрыться от следствия.

Ранее украинского военного приговорили к 21 году колонии за расстрел молодого человека в Мариуполе за звонки в Россию.