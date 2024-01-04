04 января 2024, 15:55
Десятки украинских и китайских паспортов нашли на границе США
Конгрессмен Гетц: на границе США обнаружили десятки паспортов Китая и Украины
Десятки китайских и украинских паспортов нашли брошенными на южной государственной границе США. Об этом в социальной сети X сообщил член республиканской партии Мэтт Гетц.
«Министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас и президент Джо Байден утверждали, что граница полностью безопасна. Что думаете?» — задался он вопросом.
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Около 302 тысяч нелегальных мигрантов попытались попасть в США со стороны Мексики в декабре 2023 года, это абсолютный рекорд за всю историю ведения такой статистики.
Американскую границу за пять дней пересекли порядка 50 тысяч нелегальных мигрантов и попросили дать им убежище.
Миграционный кризис в Соединенных Штатах спровоцировал раскол во власти. Республиканская партия потребовала от Белого дома построить стену на границе с Мексикой и ужесточить миграционное законодательство. Без принятия этих условий парламентарии отказались согласовать выделение финансовой помощи Украине.
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