Десятки тысяч жителей выступили против тотального локдауна в Австрии

В Австрии на фоне усиления ограничительных мер, тотального локдауна и объявления обязательной вакцинации вспыхнули акции протеста. В субботу, 20 ноября, на улицы Вены вышли около 35 тысяч человек. Как рассказали в городской полиции, атмосфера на демонстрации накаленная, уже задержано несколько граждан.

О ходе акции представители венской полиции рассказали в беседе с «РИА Новости». Они отметили, что демонстранты начали кидаться в правоохранителей пивными банками. О более масштабных нарушениях правопорядка пока не сообщается.

Объявление об обязательной вакцинации для австрийцев было сделано в пятницу, 19 ноября. Канцлер страны Александер Шалленберг огласил дату, с которой прививка станет необходимостью — 1 февраля 2022 года. По его словам, у властей Австрии просто нет другого выхода на фоне роста заболеваемости.

Первый локдаун для тех, кто не вакцинировался, был введен в Австрии с 15 ноября. Это первая страна в мире, которая запретила непривитым жителям старше 12 лет выходить на улицу без веских причин — таких, как поход на работу, в аптеку, в магазин за продуктами. Хотя среди уважительных причин отмечены также прогулки на свежем воздухе.

Теперь же с 22 ноября в Австрии введен тотальный локдаун. В стране запрещены мероприятия, закрыты магазины кроме торгующих предметами первой необходимости, отменены занятия в школах. Ожидается, что общенациональные ограничения в стране продлятся три недели.