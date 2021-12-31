Десятки тысяч жителей Колорадо эвакуировали из-за лесных пожаров

В американском штате Колорадо бушуют лесные пожары. Власти приступили к эвакуации жителей нескольких населенных пунктов. Сообщение об этом опубликовано в Twitter окружного отделения Национальной метеорологической службы США в четверг.

В заявлении местных жителей попросили подготовить наборы со всем необходимым на случай эвакуации в их месте жительства.

Разрушено несколько сотен домов, эвакуированы десятки тысяч людей. Только в городах Льюисвилл и Сьюпириор эвакуированы 30 тысяч жителей. Самая сложная ситуация в округе Боулдер к северу от Денвера.

По меньшей мере один человек пострадал, но власти не исключают, что это число может увеличиться, а также могут обнаружить погибших.

Отмечается, что борьба с пожарами осложняется сильными порывами ветра, из-за чего огонь быстро распространяется по сухой траве. По предварительной версии властей, причиной пожаров могло стать короткое замыкание из-за обрыва линий электропередачи.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями заявил, что в России в 2021 году от огня пострадало более 10 миллионов гектаров леса.