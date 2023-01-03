Мир 03 января 2023, 03:47 Десятки тысяч украинцев прибыли в Молдавию за неделю Пограничная полиция Молдавии: за неделю в страну прибыли 42 тысячи украинцев РИА «Новости»

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За минувшую неделю молдавско-украинскую границу пересекли свыше 42 тысяч украинцев. Такие данные привела пограничная полиция Молдавии, сообщило РИА «Новости».

«С 26 декабря 2022 года по 1 января 2023 года границу Молдавии пересекли 201 760 иностранцев. Касательно украинцев, за неделю суммарно в республику въехали 42 783 человека», — сказано в сообщении пограничного ведомства.

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Отказ во въезде в страну получили 218 иностранцев, отметил RT. Больше всего людей зафиксировали на границе с Румынией — 55% от общего числа пересечений, на пункты пропуска, находящиеся на границе с Украиной пришлось 29%, на КПП в Кишиневском международном аэропорту — еще 16%.

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С начала спецоперации с Украины в Европу уехали 7 896 825 человек, такие данные в конце декабря 2022 года привело Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ). Больше всего человек приняла Россия — 2 852 395 беженцев. Польша и Германия приняли более миллиона украинцев каждая. Более 400 тысяч беженцев приняли в Чехии, а более 100 тысяч — в Италии, Испании, Великобритании, Болгарии и Франции.