Мир 09 августа 2023, 21:43 «Десятки тысяч убитых». Украинский генерал обвинил Зеленского в больших потерях ВСУ Экс-генерал Кривонос: некомпетентность Зеленского привела к большим потерям ВСУ РИА «Новости»

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Некомпетентность президента Украины Владимира Зеленского привела к огромным потерям в войсках страны. Об этом в эфире украинского телеканала «Прямой» сообщил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос.

«Количество убитых идет на десятки тысяч, я уже не говорю, что из страны уехали миллионы. Десятки тысяч украинцев получили тяжелейшие ранения, как они будут жить дальше? Власть не думает об этом, она пока занимается укладыванием асфальта и закупкой барабанов. Они просто дилетанты», — заявил военный.

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Он выразил уверенность, что уровень подготовки и компетентности многих украинских политиков не соответствует их должностям. А министр обороны, по словам экс-генерала, вообще не понимает ситуацию, которая складывается на линии боевого соприкосновения.

«Его назначение как раз показывает ошибку властей: то квнщики страной управляют, то Министерство обороны возглавляет юрист», — резюмировал Кривонос.

По информации Минобороны России, украинская армия в ходе контрнаступления потеряла 43 тысячи человек личного состава. За июнь и июль российские войска уничтожили более 4900 единиц украинской военной техники. Среди них 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 танк и другие бронированные машины, включая 25 немецких Leopard, семь французских AMX и 21 американскую бронированную машину пехоты Bradley. За два месяца контрнаступление не принесло Украине военных успехов.