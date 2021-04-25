Десятки тысяч палестинцев вышли протестовать во всех городах сектора Газа. Видео

Во всех городах сектора Газа состоялись массовые манифестации палестинцев, поддержавших активистов, участвующих в столкновениях с полицией в Иерусалиме. В столице Израиля после вечерней молитвы на Храмовой горе возобновились стычки мусульманской молодежи со стражами правопорядка.

В миссии Палестинского Красного Полумесяца сообщил РИА «Новости», что во время столкновений, которые продолжаются уже несколько дней, были ранены 12 палестинцев.

У стен Старого города произошло столкновение между палестинцами и израильской полицией. Как сообщает Reuters, стражи правопорядка пытались разогнать толпу, из которой в них летели камин и бутылки.

Столкновения и инциденты с применением насилия происходят в Иерусалиме почти каждую ночь с начала Рамадана 13 апреля. Каждый раз, когда молящиеся покидают близлежащую мечеть Аль-Акса, начинаются беспорядки.

Мусульмане жалуются, что установленные металлические барьеры у Дамасских ворот им мешают, иудеев возмущаются ролики в соцсетях, на которых палестинцы нападают на религиозных евреев.