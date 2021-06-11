Десятки тысяч иностранцев захотели стать участниками вакцинных туров в РФ

Число участников вакцинных туров в РФ после их запуска может достигнуть как минимум несколько десятков тысяч человек, рассказал в беседе с ТАСС вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Александр Осауленко.

Иностранцы уже выражали желание приехать в Россию в рамках прививочных туров, отметил Осауленко. Такие обращения поступали как в РСТ, так и в российские дипломатические представительства.

В РСТ предполагают, что вакцинные туры будут организованы не только в Москву или Санкт-Петербург, но и в другие города России, отметил Осауленко.

Президент России Владимир Путин на полях ПМЭФ подчеркнул, что в стране создадут все необходимые условия для вакцинирования иностранцев на ее территории. Государство намерено и впредь вносить существенный вклад в борьбу с пандемией.

Полный курс вакцинации от коронавируса в районной больнице Псковской области прошли супруги из Франции Андре Шмитт и Кира Андреева. Семейная пара привилась «Спутником V», побочных эффектов после вакцинации у них не возникло.