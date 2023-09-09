Мир 09 сентября 2023, 23:57 Десятки тысяч человек в Тель-Авиве вышли на митинг против судебной реформы Почти 120 человек протестуют в центре Тель-Авива из-за судебной реформы unsplash.com

Читать 360tv в

Десятки тысяч израильтян снова вышли на массовые акции протеста. Жители выступают против судебной реформы правительства Биньямина Нетаньяху, сообщил ТАСС.

Крупнейшая демонстрация прошла в Тель-Авиве. В центре города собрались около 118 тысяч участников. Демонстрации проходили и в других населенных пунктах страны. Митингующие размахивали израильскими флагами и скандировали антиправительственные лозунги.

Реклама

Противники судебной реформы анонсировали новые массовые протесты на следующей неделе в Иерусалиме, где заседает Верховный суд и где наиболее сильны позиции правительства.

Американский президент Джо Байден ранее призвал премьер-министра Израиля не форсировать судебную реформу, а работать над консолидацией общества.