Десятки тысяч человек в Париже выступили против права однополых пар на ЭКО

Своим маршем участники шествия выступают за сохранение традиционной семьи и, соответственно, аннулирование этого проекта закона. В акции приняли участие 74,5 тысячи человек, такие данные приводятся после независимой оценки. Организаторы, в свою очередь, заявили о 600 тысячах участников марша. Министерство внутренних дел Франции пока не представило свои данные.

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Шествие прошло мирно. Демонстранты прошли от Люксембургского сада до небоскреба Montparnasse Tower. Одним из популярных лозунгов на плакатах участников акции был девиз «Свобода. Равенство. Отцовство».

Принятие закона о биоэтике было одним из предвыборных обещаний французского лидера Эммануэля Макрона. По данным сентябрьского опроса, проведенного компанией Ifop, 68% населения Франции принятие закона в отношении одиноких женщин поддерживают, а 65% — в отношении однополых пар.

Как считают представители ЛГБТ-сообщества, прошедшая в Париже акция может привести к росту гомофобных настроений по всей Франции.