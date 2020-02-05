Десятки скелетов со связанными руками нашли в Британии

Строители небольшого города Бакингем на юго-востоке Великобритании неожиданно для себя сделали странную находку. Они обнаружили 42 скелета со связанными за спиной руками.

Как сообщил портал Livescience, все произошло еще в декабре 2019 года. Рабочие строили квартиры для пенсионеров в месте Милтон-Кейнс. Скелеты лежали в неглубоких могилах. Археологи пока не могут сказать, чьи останки найдены.

Член окружного совета Робин Стачбери заявил изданию MK Citizen, что останки могут принадлежать англосаксонскому периоду (V–XI века).

«Тогда были массовые убийства в Бакингеме. Также скелеты могут принадлежать жертвам гражданской войны (Английская революция XVII века — прим. ред.)», — предположил Стачбери.

Связанные за спиной руки, по его мнению, могут указывать на то, что люди были заключенными. Возможно преступников повесили. Англичанин подчеркнул, что эта находка имеет большое историческое значение для всего графства Бакингемшир.

Тем временем в Нидерландах медсестра уже семь лет находит на пляже древние артефакты. Среди них есть даже неандертальские предметы.