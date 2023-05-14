Мир 14 мая 2023, 18:37 Десятки рейсов задержали в лондонском аэропорту Гатвик из-за беспилотника The Independent: десятки рейсов задержали из-за дрона в лондонском аэропорту Гатвик Unsplash

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Лондонский аэропорт Гатвик принял решение приостановить готовящиеся к вылету рейсы. Такая мера связана с тем, что над его воздушным пространством обнаружили неизвестный беспилотник. Об этом сообщила газета The Independent ​​​​.

Источник издания уточнил, что для аэропорта безопасность пассажиров является приоритетом.

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«В соответствии с установленными процедурами операции в лондонском аэропорту Гатвик временно приостановили в 13:44 (15:44 по московскому времени), пока вели расследование в отношении предполагаемого беспилотника», — объяснил он.

В результате пришлось задержать десятки авиарейсов. Самолеты британских авиакомпаний EasyJet, British Airways и испанской Vueling перенаправили в другие аэропорты Лондона. После того как проверка закончилась, аэропорт Гатвик продолжил работу в прежнем режиме.

Ранее московский аэропорт Внуково приостанавливал работу из-за «потерявшегося» беспилотного летательного аппарата. В Росавиации объяснили, что беспилотник запустили в Марьине, но он потерялся и начал летать по всей Москве. В связи с этим пришлось закрыть столичную воздушную гавань.