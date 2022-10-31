Десятки протестующих задержали в Кишиневе | 360°

Мир 31 октября 2022, 02:17 Десятки протестующих задержали в Кишиневе Организаторы протестов в Кишиневе рассказали о задержании более 80 человек Pxhere

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В ходе протестной акции в Кишиневе задержали более 80 человек. Такие данные привел один из организаторов митинга Дину Цуркану. Об этом сообщило РИА «Новости».

Очередной митинг молдавской оппозиционной партии «Шор» состоялся 30 октября. Участники акции намеревались пройти к площади по главному бульвару города, но полицейские потребовали от них изменить маршрут. После отказа митингующих между ними и сотрудниками правопорядка начались стычки.

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«По нашим данным, сегодня было задержано более 80 человек. Меня, к примеру задержали два раза в течение дня», — сказал Цуркану.

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По его словам, инспекторат полиции доставили сегодня и других его коллег, среди которых мэры городов Оргеев и Тараклия. Кроме того, как отметил Цуркану, задержан также почетный председатель партии «Шор» Валерий Клименко, у которого произошел сердечный приступ. Сейчас мужчину отвезли в больницу.

Цуркану раскритиковал действия полицейских и упрекнул молдавское правительство в захвате власти.