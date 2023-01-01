Мир 01 января 2023, 13:31 Десятки НЛО обнаружили в небе над Киевом Skeptical Inquirer: ученые астрономической обсерватории Украины нашли НЛО над Киевом Unsplash

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В небе над Киевом замечены десятки неопознанных летающих объектов (НЛО). Их зафиксировали ученые из главной астрономической обсерватории Украины. Об их открытии сообщили журналисты американского издания Skeptical Inquirer.

Открытие украинских астронавтов взволновало международное научное сообщество. С ними уже захотели встретиться для беседы другие специалисты-соотечественники. Также известие об обнаружении НЛО над Киевом заинтересовало уфологов.

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«Зафиксированы полеты одиночных, групповых и эскадренных кораблей, двигавшихся со скоростью от трех до 15 градусов в секунду», — сообщили авторы материала.

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Открытие сотрудников главной астрономической обсерватории Украины условно названы «космиками» и «фантомами». Первые — это светящиеся объекты, ярче, чем фон неба, а вторые — это темные объекты с контрастом от нескольких до примерно 50%.

При этом местная Национальная академия наук объявила статью об НЛО лженаучной и назвала выводы астрономов абсурдными и надуманными.