Мир 29 марта 2023, 21:19 «Десятки моделей, тысячи дронов». Глава СНБО Данилов похвалился количеством БПЛА у ВСУ Глава СНБО Данилов заявил о наличии у ВСУ дронов с дальностью полета 3 тысячи километров РИА «Новости»

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Глава Совбеза национальной безопасности Украины Алексей Данилов дал понять, что в распоряжении ВСУ есть тысячи ударных дронов, включая аппараты с дальностью полета три тысячи километров. Об этом он написал в своем Twitter.

«„Украинский рой имени Матиаса Руста“ — десятки моделей, тысячи дронов. Ударные БПЛА на вооружении ВСУ дальностью полета более трех тысяч километров», — заявил Данилов.

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К публикации он прикрепил фото самолета Матиаса Руста — это немецкий пилот-любитель, который в 1987 году посадил машину на Красной площади, сумев преодолеть советскую ПВО.

Ранее сообщалось, что в Симферопольском районе сбили беспилотник. Летательный аппарат упал в поле, жертв и разрушений нет.