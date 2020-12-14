Десятки митингующих задержаны на протестах в Вашингтоне

По последним данным, задержано 33 человека, из которых шестеро обвиняются в нападении на полицейского, еще 10 задержаны за совершение простых нападений, четыре человека обвиняются в беспорядках.

Это самое большое число задержанных во время демонстрации за день после митингов в августе, отметили правоохранители.

В протестах в Вашингтоне пострадали девять человек, указано в материале. Из них четверо получили ранения в результате атаки 29-летнего мужчины с ножом. Пострадавшие были госпитализированы с тяжелыми ранениями.

В полиции округа Колумбия заявили, что нападавшему предъявили обвинения в совершении нападения с использованием оружия и в связи с нанесением ножевых ранений четырем людям.

В общей сложности незначительные ранения в ходе столкновений получили восемь полицейских.

В субботу, 12 декабря, на улицы Вашингтона вышли тысячи человек в поддержку действующего американского президента США Дональда Трампа. Акция быстро привела к стычкам между полицией и участниками митинга. Накануне стало известно, что сторонники и противники президента США Дональда Трампа устроили перестрелку в штате Вашингтон. В итоге один человек получил огнестрельное ранение, четверо ранены холодным оружием. Все пострадавшие граждане получили серьезные травмы.