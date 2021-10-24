Десятки миллионов использованных перчаток ввезли в США из Таиланда

Десятки миллионов использованных нитриловых перчаток были импортированы в США из Таиланда. Об этом стало из расследования американского телеканала CNN.

Спрос на средства защиты резко вырос на фоне пандемии, и недобросовестные предприниматели решили на этом заработать, не брезгуя ни перед чем. В Таиланде сейчас работает несколько подпольных предприятий, на которых мигранты пытаются придать уже использованным перчаткам первозданный вид. Один из таких складов нашли на окраине Бангкока. Там обнаружили мешки для мусора, набитые использованными медицинскими перчатками, многие их которых были загрязнены, а некоторые даже окровавлены.

Журналисты в рамках расследования, которое длилось несколько месяцев, выяснили, что десятки миллионов некачественных и загрязненных перчаток успели поставить в США. По данным СNN, это только верхушка айсберга. Одна из американских компаний еще в марте и феврале сообщала таможенно-пограничной службе и санитарному регулятору США, что получила партию таких перчаток от поставщика из Таиланда. Однако тайской компании удалось отгрузить еще несколько десятков миллионов перчаток в последующие месяцы.

Санитарные власти Таиланда сообщили, что против торговцев использованными перчатками в стране провели не менее 10 рейдов. В некоторых случаях перчатки сначала мыли вручную, а потом красили и сушили.

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