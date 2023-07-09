Мир 09 июля 2023, 23:25 Десятки мигрантов пропали по пути на Канарские острова в Атлантике Reuters: более 300 человек на лодках исчезли в Атлантике Pxhere

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Три лодки, на которых находилось не менее 300 человек, пропали около Канарских островов. Мигранты направлялись по воде из Сенегала на Канары. Об этом сообщило агентство Reuters.

Лодки с людьми пропали без вести примерно две недели назад. По словам представителя компании Caminando Fronteras, которая занимается перевозкой беженцев в Европу, на одной лодке находилось 65 человек.

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«Семьи очень обеспокоены: 300 человек — из того же района Сенегала. Они уехали из-за нестабильности в Сенегале», — сказал он.

На второй передвигалось примерно 50–60. На третьей было около 200 мигрантов. С момента выхода в море из порта Сенегала 27 июня экипаж судна не подавал сигналы. Ни одно из них еще не нашли.

Ранее у греческого острова Самос в Эгейском море перевернулась лодка, на которой находились 24 мигранта. После этого спасатели нашли тело погибшего ребенка.