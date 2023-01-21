Мир 21 января 2023, 23:53 Десятки людей собрались на юго-западе Франции в поддержку жителей Донбасса Организатор Новикова-Бернэ: акция в поддержку Донбасса прошла на юго-западе Франции Pxhere

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Ассоциация SOS Donbass организовала в городе Тарб (регион Окситания) на юго-западе Франции акцию в поддержку Донбасса. Об этом сообщила ТАСС глава организации Анна Новикова-Бернэ.

«На митинг приехали жители разных городов. Акция прошла спокойно, сотрудники полиции обеспечивали безопасность», — отметила она.

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Участники выступили против поставок оружия на Украину. Они сочли подобные действия эскалацией конфликта. В руках люди держали российские и французские флаги, а также плакаты с надписями: «Нет дискриминации» и «Нет НАТО».

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Демонстранты скандировали призывы прекратить поддержку президента Украины Владимира Зеленского. Глава ассоциации заверила, что подобные митинги планируется продолжить в феврале в районе Лиона.

Аналогичная акция состоялась ранее на Марсовом поле. Во время митинга в толпу затесались и украинцы, которые выкрикивали антироссийские лозунги. А некоторые из них напали на двух девушек-блогеров, которые вели видеосъемку во время демонстрации против поставок вооружения Украине.