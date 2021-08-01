Десятки лесных пожаров охватили Грецию

Десятки лесных пожаров подошли вплотную к крупному городу Греции Патрасу. От масштабных возгораний пострадали несколько человек, более 10 домов оказались уничтожены.

Об этом сообщило издание Al Arabia. По его данным, в городе сгорели более 10 домов, несколько человек пострадали. Сейчас в местных больницах находятся пять жителей — они отравились угарным газом. Чтобы бороться с огнем, мобилизовали дополнительные подразделения спецслужб.

Власти перекрыли транспортное сообщение между полуостровом Пелопоннес и континентальной частью страны, чтобы остановить распространение огня и обезопасить жителей. Всего в стране зафиксировали десятки лесных пожаров — только за последние сутки стало известно о 56 очагах возгорания.

По данным российского посольства в Греции, тушить пламя помогают российские специалисты и самолет-амфибия BE-200 ES. Он борется с огнем в регионе Аттика.