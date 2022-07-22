Десятки фур встали на грузинско-российской границе. Их не выпускают таможенники

Грузинские таможенники не выпускают из страны российские и белорусские большегрузы, десятки фур столпились на границе со стороны Грузии. Об этом «360» сообщила очевидец.

Ранее в Сети появились кадры, на которых видно, как люди столпились рядом с границей и выражали недовольство тем, что они не могут покинуть страну. На видео показано, что фуры с грузинскими номерами проезжают быстро, а остальные стоят на месте.

«Это фуры, которые стоят на границе Грузия — Россия. Со стороны Грузии грузинские таможенники не пропускают фуры с российскими и белорусскими номерами. У ребят нет воды, очень жарко, туалетов нет, бачков для мусора нет, условия просто катастрофические», — рассказала очевидица.

В начале июля сообщалось, что на границе Грузии и России возникали огромные очереди, россиянам приходилось стоять в пробке до 20 часов на въезде в страну.

Журналист и писатель Дмитрий Соколов-Митрич в своем Telegram-канале сообщал, что причиной задержки на въезд в Грузию стали человеческая наглость и коррупция.