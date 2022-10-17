Десятки дел по фактам необоснованного роста цен возбудили в Белоруссии | 360°

Все новости
Спецоперация
17 октября 2022, 16:13
С депутатов и сенаторов предложили снять бронь от мобилизации. Это усложнит работу парламента
Деньги
17 октября 2022, 16:12
От 50 до 100 тысяч рублей в качестве подарка. Банк «Открытие» запустил новую акцию
Реклама
Власть
17 октября 2022, 16:08
Госдума может потерять одну из фракций. Сенатор Клишас пошутил об отмене брони для депутатов
Знаменитости
17 октября 2022, 16:05
Протокол за дискредитацию российской армии составили на актера Артура Смольянинова
Подмосковье
17 октября 2022, 16:05
Победителей конкурса на лучший подъезд Подмосковья объявят в 2023 году
Подмосковье
17 октября 2022, 15:58
Детский сад на 350 мест построят в ЖК «Одинцово-1»
Общество
17 октября 2022, 15:58
Фейк: в Ростовской области не смогут проводить госэкзамены в школах из-за санкций
Важное
17 октября 2022, 15:56
Россия вернет из украинского плена 110 человек
Общество
17 октября 2022, 15:37
«Нечисть попадает в головы детей». Член СФ обругала мультики Disney и Свинку Пеппу