Десятки дел по фактам необоснованного роста цен возбудили в Белоруссии | 360°

Мир 17 октября 2022, 01:34 Поделиться Telegram

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Viber Десятки дел по фактам необоснованного роста цен возбудили в Белоруссии В Белоруссии возбудили 34 дела и задержали 20 человек из-за необоснованного роста цен Pxhere.com

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Свыше 30 дел по фактам необоснованного роста цен возбудили в Белоруссии. Задержаны более 20 должностных лиц. Об этом сообщил государственный телеканал «Беларусь 1».

«По фактам необоснованного повышения цен к этому моменту возбуждено 34 уголовных дела, задержаны более 20 должностных лиц», — привело РИА «Новости» фрагмент сообщения, прозвучавшего в эфире телеканала.

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Проверки Комитета госконтроля и генпрокуратуры проводятся как в крупных сетях, так и в магазинах шаговой доступности. Специалисты изучают стоимость услуг и отпускную цену производителей продукции. Как отмечается, внимание уделяется цене товаров, которые поставляются оптовыми поставщиками в адрес социальных учреждений сфер образования и здравоохранения. Также изучается работа интернет-магазинов.

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Россия и Белоруссия в конце сентября подписали межправительственное соглашение о транзите белорусских грузов через российскую территорию. Документ обеспечивает создание альтернативных маршрутов поставки экспортной продукции. Подписание межправительственного соглашения придаст новый импульс национальным экономикам, считает глава Минтранса России Виталий Савельев.

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