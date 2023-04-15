Мир 15 апреля 2023, 21:16 Десятки членов украинских экипажей застряли в столице Судана Три десятка членов экипажей украинских самолетов застряли в аэропорту Судана из-за боев РИА «Новости»

Читать 360tv в

Более 30 членов экипажей украинских самолетов застряли в аэропорту Судана Хартуме из-за боев армии со спецназом. Об этом сообщила пресс-служба лоукостера SkyUp.

«Сейчас известно о срабатывании аварийного радиобуя на одном из двух наших самолетов в аэропорту города Хартум», — уточнил перевозчик.

Реклама

В компании добавили, что состояние самолета и его возможные повреждения установить невозможно. В Судане сейчас находятся 36 украинских сотрудников, они пребывают в безопасном месте и с ними есть связь. SkyUp работает над скорейшей эвакуацией членов экипажей.

По данным украинского издания «Страна», один из принадлежащих лоукостеру Boeing 737 загорелся. Об этом якобы сообщила стюардесса SkyUp Алина Посохова в соцсетях.

Девушка отметила, что экипажи украинских самолетов находятся в аэропорту, где идут бои.

«Обстрелы, взрывы», - так она охарактеризовала обстановку в Судане.

МИД Украины призвал своих граждан не посещать страну.

Суданский спецназ заявил о взятии аэропорта Эль-Фашер на западе страны. Кроме того, силы быстрого реагирования захватили штаб национального телевидения и президентский дворец. В ходе столкновений уничтожили самолет ООН.