Десятки человек пострадали в результате столкновений на Иордане

Палестинцы протестуют против признания США законности еврейских поселений на Западном берегу Иордана. Тысячи людей вышли на народные марши, которые позже переросли в настоящие столкновения. Израильтянам пришлось применить слезоточивый газ и резиновые пули.

Майкл Помпео, госсекретарь США, заявил, что Вашингтон больше не считает израильские поселения на Западном берегу реки Иордан нарушением международного права. На этой территории сейчас проживает около полумиллиона евреев.

В то же время в Палестине заявили, что признание США не имеет юридической силы и направлено на подрыв безопасности в регионе. Министр Иностранных дел Палестины так же рассказал о планах оспорить данное заявление в Международном уголовном суде.

В МИД РФ также прокомментировали ситуацию, заявив, что решение США может обострить и без того напряженную обстановку в палестино-израильских отношениях.