Десятки человек пострадали при столкновении двух поездов в Чехии. Фото

В Чехии столкнулись пассажирский и грузовой поезда. В результате железнодорожной аварии пострадали десятки человек. По данным СМИ, есть один погибший.

Столкновение произошло вечером 14 июля недалеко от города Чески-Брод к востоку от Праги, сообщило агентство CTK. Пассажирский состав влетел в стоявший грузовой поезд.

Погиб, по имеющейся информации, машинист пассажирского поезда, который следовал из Праги в Речаны-над-Лабем. СМИ пишут о минимум 33 пострадавших: четверо из них — в тяжелом состоянии, еще 31 пассажир получил легкие травмы.

По данным региональной службы спасения, на которую сослалось агентство Associated Press, ранения могли получить около 60 человек. Их доставили в ближайшие клиники. Основные пути, связывающие столицу Чехии с востоком страны, откроют не раньше утра среды.

Чешский министр транспорта Карл Гавличек подчеркнул, что линия рядом с Чески-Бродом — одна из наиболее надежных в государстве.

«Это, вероятно, самая безопасная трасса в Чехии. По первым признакам, технических сбоев не было, но я не хочу давать преждевременных оценок», — сказал глава ведомства. 40-летнего машиниста пассажирского поезда он назвал опытным железнодорожником.