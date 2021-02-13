Десятилетняя украинка повесила на столб объявление о канале на YоuТubе и проснулась популярной

Виталине из Украины всего 10 лет, но она уже имеет успешный YouTube-канал о животных. Слава к ней пришла после того, как она повесила на столб рекламу своего канала, написанную от руки. Фото объявления быстро разошлось по соцсетям, и теперь на нее подписаны 32 тысячи человек.

Девочка живет в селе Зымна Вода и восемь месяцев ведет канал «Природа ТВ». Там она выкладывает короткие видео про животных, которые у нее живут, — кота Пушинку, попугая Кешу, пса Цуцика, рыбок и куриц.

Недавно она решила пригласить местных жителей заглянуть на ее канал. Виталина сделала рекламу из подручных средств: взяла листок и написала ручкой: «Подписывайтесь на канал „Природа ТВ“. Я там снимаю интересные видео. Там такой рисунок увидите с цветами».

Несколько дней назад пользовательница Тwittеr под ником @__freecafe__ рассказала подписчикам об увиденной записке. Пост разошелся, а на школьницу начали подписываться ее будущие фанаты. Также в комментариях под видео стали появляться добрые пожелания. В результате канал вырос с 13 подписчиков до 32 тысяч. Просмотры видео набирают тоже хорошие — от 20 до 50 тысяч.

В соцсетях даже начали появляться мемы об этом канале.

Мама девочки рассказала сайту НВ, что канал Виталина создала вместе с братом в 2018 году. Дети всегда любили снимать. Иногда они наряжали и причесывали куриц.