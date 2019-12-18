Десятилетняя девочка обогнала Хокинга и Энштейна по уровню IQ

Десятилетняя англичанка Фрейя Манготра из Бирмингема набрала максимально возможное количество баллов в тесте IQ. Ее результат оказался лучше, чем у Альберта Эйнштейна и Стивена Хокинга.

Об этом сообщило издание The Sun.

В октябре Фрейя прошла IQ-тест для несовершеннолетних от известной во всем мире организации для людей с высоким IQ «Менса». Девочка набрала 162 балла, побив результат великих ученых. Считается, что уровень IQ у Альберта Эйнштейна и Стивена Хокинга составлял 160 баллов.

В рамках тестирования Фрейя продемонстрировала навыки вербального рассуждения и критического мышления. За полученные результаты школьницу официально признали гением. Отец девочки рассказал изданию, что гордится своей дочерью. По его словам, она с самого детства демонстрировала свою одаренность — быстро схватывала новую информацию.

Сейчас Фрейя собирается перевестись в школу для девочек Короля Эдуарда VI, где ей предложили стипендию. Издание уточнило, что она уже сдала вступительный экзамен.

Девочка любит рассказы, шахматы и театр. У нее есть черный пояс по тхэквондо. Кроме того, школьница занимается плаванием и танцами в стиле болливудских фильмов.