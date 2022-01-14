Десять самолетов с белорусскими миротворцами вылетели из Казахстана

В Минскую область из Казахстана вылетели 10 самолетов с белорусскими миротворцами ОДКБ на борту. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Десять самолетов с миротворцами ОДКБ Республики Беларусь, завершив погрузку, вылетели с аэродрома Житыген в Минскую область», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что миротворческие контингенты Армении и Таджикистана также будут доставлены в пункты постоянной дислокации самолетами ВТА ВКС России.

Подразделения миротворцев уже приступили к погрузке техники и личного состава в самолеты ВКС РФ на аэродромах «Житыген» и «Алматы». В свою очередь, подразделение миротворцев Киргизии совершит марш-бросок до места постоянной дислокации на штатной технике и своим ходом.

Ранее президент РФ Владимир Путин провел встречу с министром обороны Сергеем Шойгу, который доложил главе государства о миссии миротворческих сил ОДКБ в Казахстане. Путин высоко оценил миротворческую миссию, отметив, что все «сработало как часы», и призывал миротворцев «возвращаться домой», поскольку миссию свою они уже выполнили.