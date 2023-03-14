Мир 14 марта 2023, 08:25 Десять фур с западным гумгрузом для ВСУ прибыли в Константиновку в ДНР Марочко: партия западного гумгруза для ВСУ прибыла в Константиновку в ДНР РИА «Новости»

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Десять фур с гуманитарным грузом для ВСУ прибыли в подконтрольную Украине Константиновку в ДНР. Там на перевалочной базе часть содержимого машин перегрузили в военные автомобили и отправили в направлении Часова Яра, сообщил ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на разведданные.

Кто является страной-отправителем, неизвестно, но на всех фурах были польские номера, уточнил Марочко. По его словам, разведке также удалось выяснить состав груза. Речь идет о беспилотниках, средствах обнаружения, буссолях, лазерных дальномерах, средствах бронезащиты и связи, в том числе Starlink, противодроновых ружьях.

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Взятие Часова Яра сегодня — одна из важных тактических задач. Этот город находится примерно в 11 километрах к западу от Артемовска и в 25 километрах южнее Краматорска. Его освобождение позволит защитить южные фланги подразделений, наступающих на Артемовском направлении.

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