Десять человек заразились легионеллезом в Испании

Десять случаев легионеллеза, который также известен как «болезнь легионеров», зафиксировали в испанском городе Касерес. Два человека погибли, сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на El Mundo.

Еще шесть человек находятся в больнице, двое других выздоровели. У погибших были онкологические заболевания.

Легионеллез — это респираторная инфекция, бактерии которой размножаются в воде. В связи с этим в городе закрыли питьевые фонтаны, а также взяли 30 проб в разных районах. Результаты пока неизвестны.