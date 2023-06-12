Мир 12 июня 2023, 03:04 Десять человек стали жертвами ДТП с автобусом в Австралии Reuters: крушение автобуса привело к гибели десяти человек в Австралии Unsplash

Читать 360tv в

Смертельное ДТП произошло на восточном побережье Австралии. В результате погибли 10 человек и еще 11 получили травмы. Об этом Reuters сообщили в полиции штата Новый Южный Уэльс.

Авария произошла на скоростной автомагистрали, которая ведет в Сидней у съезда в город Грета.

Реклама

«Десять человек погибли. 11 человек доставили в больницу вертолетом и автомобильным транспортом, 18 пассажиров не пострадали», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, автобус перевернулся и вылетел на обочину. Для эвакуации пострадавших пассажиров из Сиднея направили шесть вертолетов службы спасения, которые доставили их в городские больницы.

Во время ДТП в автобусе находились 39 пассажиров, которые возвращались с мероприятия в одной из находящихся поблизости виноделен. Медики оказали 18 из них помощь на месте и отправили домой.

Полицейские задержали 58-летнего водителя автобуса. Его привезли в больницу под охраной полиции для обязательного тестирования. Обстоятельства ДТП устанавливаются.