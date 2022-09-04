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Десять человек пострадали в результате пожаров на севере Казахстана

МЧС Казахстана: десять человек пострадали из-за лесных пожаров на севере республики

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Десять человек получили травмы и ожоги в результате пожаров на севере Казахстана. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики.

Очаг возгорания находится в Костанайской области.

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«Получили травмы, ожоги, отравления легкой и средней степени тяжести десять человек, в том числе пять местных жителей», говорится в сообщении.

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Сотрудник экстренных служб уточнил, что среди пострадавших есть один несовершеннолетний, работник лесхоза и сотрудник администрации, а также — три спасателя.

Площадь пожаров превысила 9,4 тысячи гектаров. Из-за опасности распространения огня эвакуированы более 1,8 тысячи местных жителей. Более 100 строений повреждено из-за масштабного пожара.

Ранее сообщалось, что площадь лесных пожаров на севере Казахстана выросла втрое за несколько часов.

Казахстан

Лесные пожары

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