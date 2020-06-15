Десять человек пострадали в из-за массовых столкновений в Дижоне

Во французском городе Дижон произошли массовые столкновения. Ранены десять человек, из них несколько находятся в тяжелом состоянии, сообщило РИА «Новости».

В ночь на субботу на улицы города вышло несколько десятков человек в масках. Затем толпа напала на местную кальянную Le Black Pearl. По данным французского телеканала France Info, который ссылается на сведения городских властей, бунтующие были вооружены бейсбольными битами, ножами и другими потенциально опасными предметами. Прибывшие полицейские разогнали толпу с помощью слезоточивого газа. Однако никто не был задержан.

Телеканал также рассказал, что беспорядки спровоцировал разногласия между представителями чеченской общины и местными наркоторговцами магрибского происхождения. В ночь на воскресенье стороны вновь встретились для решения конфликта. При этом для охраны города было задействовано ещё две роты спецназа полиции.