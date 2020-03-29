Дешевый тест на антитела к коронавирусу выпустят в июне в Великобритании

Британская медицинская компания Mologic, создавшая один из первых домашних тестов на беременность, к июню пообещала выпустить в продажу тест, выявляющий наличие антител к коронавирусу.

По данным Аlarabiya, он будет стоить всего доллар, а время на ожидание результата не будет превышать десяти минут. В отличие от анализа на антигены, которые показывают наличие в организме пациента вируса, новый тест на антитела поможет установить, переболел ли человек COVID-19 ранее.

В компании Mologic сообщили, что прототипы теста уже направлены на проверку в Ливерпульскую школу тропической медицины и больницу Сент-Джорджеса. Директор фирмы Джо Фитчетт сообщил, что целью проведенного исследования будет именно дешевизна теста. Он подчеркнул, что он должен быть доступен для наиболее социально уязвимых слоев общества во всем мире.

Издание также сообщило, что Великобритания купила 3,5 миллиона наборов для тестирования антител у разных поставщиков и приступила к их тестированию, прежде чем пустить в продажу.

Источники утверждают, что не стоит ожидать, что тесты на антитела появятся на прилавках аптек уже через несколько дней. Хуже их отсутствия может быть только их погрешность.

Глава Mologic Джо Фитчетт посетовал, что его компания не получала заказов правительства. Он добавил, что после оценки действенности тестов его компании в Великобритании прототипы будут направлены на исследования партнерам в Китае, США, Малайзии, Испании, Бразилии и Сенегале.

Сотрудник Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев заявил, что можно создать прививку от коронавируса.