Мир 18 августа 2023, 17:27 Дешевый инструмент. Захарова раскрыла роль Украины Захарова заявила, что Украину использовали в качестве дешевого инструмента РИА «Новости»

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Украине стоит осознать, что ее использовали в качестве дешевого инструмента. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова привела пресс-служба внешнедипломатического ведомства.

Таким образом Захарова отреагировала на заявление польского лидера Анджея Дуды о русском империализме и «стоимости» бойцов ВСУ.

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«Все говорит о том, судьбы миллионов граждан Украины ничего не стоят как для марионеточного киевского режима, так и для его западных хозяев. Надеемся, что подобные откровения помогут украинцам осознать, что их используют в роли дешевого инструмента», — сказано в заявлении.

Ранее Дуда заявил, что цена жизни украинских солдат гораздо меньше, чем военных США, которым придется вступить в боевые действия, если ВСУ не смогут остановить «русский империализм».

Блогер «Голос Мордора» заявлял «360», что для Дуды стоимость жизни поляков ненамного выше, чем украинцев.