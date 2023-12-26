Мир 26 декабря 2023, 02:57 «Дешевый информационный наркотик». Украинцев обманывали об успехах ВСУ Политолог Бортник: украинцам давали ложную позитивную информацию об успехах ВСУ Freepik

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Киевские власти давали гражданам ложную позитивную информацию о ходе конфликта и успехах ВСУ, поэтому украинцы перестали адекватно воспринимать провалы армии. Об этом рассказал украинский политолог Руслан Бортник в интервью каналу Politeka.

«Людям давали дешевый информационный наркотик вместо того, чтобы давать витамины и лекарства, и готовить организм к дальнейшим сражениям. И сейчас часть нашего общества на этом допинге, люди до сих пор воспринимают только позитивную информацию, а все остальное воспринимается как враждебное», — заявил Бортник.

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Киевский режим попал в непростую ситуацию. Украинцы привыкли получать позитивную, но нереалистичную информацию. Раскрытие правды о провалах ВСУ вызовет негативную реакцию. Поможет только смена режима, считает политолог.

Киевские власти вместе с западными хозяевами начали постепенно готовить общественное мнение к мысли о завершении конфликта с Россией. Украина и Запад уже смирились со своим поражением и перешли к следующей стадии.