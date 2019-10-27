Дешевый газ из России разрушит экономику Украины

Киев теперь вновь имеет право закупать электроэнергию и уголь в России, рассказал чиновник.

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«Это огромный вредоносный удар по энергетической безопасности нашей страны», — уверен Мураев.

В России уголь добывают в основном карьерным способом, поэтому по себестоимости он дешевле. А значит, эта ценовая политика сильно ударит по горнодобывающей промышленности. Последствия для Украины окажутся плачевными: около 50 тысяч шахтеров могут остаться без работы. Среди них более 30 тысяч — работники в государственном секторе, а почти 20 тысяч — в частном.

Мураев предполагает, что Украина сократит выработку электроэнергии. Соответственно, стоит ждать новых увольнений.

Ранее Украина импортировала электричество из-за недостаточного количества собственного. Но в 2015 году, после восполнения запасов, власти отказались от закупок. В октябре 2019-го Россия возобновила поставки электричества. Киеву вновь пришлось согласиться на покупку по причине проблемы с углем для ТЭС из-за войны на востоке страны.