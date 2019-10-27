  • Дешевый газ из России разрушит экономику Украины

    27 октября 2019, 10:56

    Алена Макаренко

    Энергетический сектор экономики Украины ждет крах. Серьезный удар ему нанесет дешевый российский уголь. Так считает бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев. Видео со своим выступлением он разместил на YouTube.

    Киев теперь вновь имеет право закупать электроэнергию и уголь в России, рассказал чиновник.

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    «Это огромный вредоносный удар по энергетической безопасности нашей страны», — уверен Мураев.

    В России уголь добывают в основном карьерным способом, поэтому по себестоимости он дешевле. А значит, эта ценовая политика сильно ударит по горнодобывающей промышленности. Последствия для Украины окажутся плачевными: около 50 тысяч шахтеров могут остаться без работы. Среди них более 30 тысяч — работники в государственном секторе, а почти 20 тысяч — в частном.

    Мураев предполагает, что Украина сократит выработку электроэнергии. Соответственно, стоит ждать новых увольнений.

    Ранее Украина импортировала электричество из-за недостаточного количества собственного. Но в 2015 году, после восполнения запасов, власти отказались от закупок. В октябре 2019-го Россия возобновила поставки электричества. Киеву вновь пришлось согласиться на покупку по причине проблемы с углем для ТЭС из-за войны на востоке страны.