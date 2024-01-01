Мир 01 января 2024, 20:02 «Дешевый фарс». Зеленскому напомнили о бегстве из Крыма после новогоднего обращения Член межнациональной миссии Крыма Смирнов счел обращение Зеленского фарсом Global Look Press

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Новогоднее выступление президента Украины Владимира Зеленского стало дешевым фарсом и попыткой сыграть на публику в весьма невыгодных для себя условиях. Так оценил обращение украинского лидера к жителям Крыма, Донбасса и вошедших в состав России новых территорий представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов в комментарии РИА «Новости».

Он напомнил, что Зеленский в ходе выступления назвал жителей всех регионов «нашими». Смирнов подчеркнул, что крымчане не чувствовали себя своими, когда полуостров находился в составе Украины. Кроме того, Зеленский забыл, как ВСУ сбежали с территории полуострова в 2014 году.

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«Все „наши“, о которых он говорит, сбежали из Крыма вместе со сверкающей пятками украинской армией еще в 2014 году. Крым всегда был для Украины чужим, и духом украинским здесь никогда не пахло», — заявил Смирнов.

Общественник неоднократно критиковал любые заявления украинских властей, которые касались полуострова.

Смирнов назвал утопией планы министра обороны Украины Рустема Умерова о подготовке операций для ухода с полуострова российских войск. Он подчеркнул, что уже весь мир признал, что Крым вошел в состав России по итогам референдума, и только украинские власти не хотят с этим мириться.