Мир 29 декабря 2023, 00:53 «Дешевое оправдание». В Крыму отреагировали на заявление Киева про вторжение на полуостров Заур Смирнов назвал бессилием оправдания Киева по поводу вторжения на полуостров Unsplash

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Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов прокомментировал РИА «Новости» слова представителя ГУР, что вторжение на полуостров летом 2023 года не состоялось, так как заявления об этом были частью информационной борьбы. Смирнов отметил, что это всего лишь оправдание собственного бессилия.

«Нынешнее украинское руководство и его действия — это и есть сплошная информационная операция США и Запада. А подобные заявления представителя ГУР — дешевое оправдание собственного бессилия», — заявил представитель миссии.

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Главная цель киевского режима — уничтожение Украины как государства и населения. Смирнов подчеркнул, что «цель близка к достижению» и что заказчики будут довольны.

Ранее представитель ГУР попытался оправдать заявления главы ведомства Кирилла Буданова он несостоявшемся взятии Крыма. Он назвал эти слова частью информационной борьбы.