Мир 29 июня 2023, 22:34 «Дешевая постановка». Заявления Зеленского назвали признаками подготовки Киевом теракта на ЗАЭС «Росэнергоатом»: заявления Зеленского могут говорить о подготовке Киевом теракта на ЗАЭС РИА «Новости»

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Заявления президента Украины Владимира Зеленского о якобы подготовке Россией теракта на ЗАЭС могут говорить о том, что Киев хочет ударить по станции для втягивания в конфликт НАТО. Об этом в эфире телеканала «Соловьев Live» сообщил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

«Вся эта дешевая постановка указывает на то, что на самом деле готовятся они (украинская сторона — прим. ред.) к чему-то достаточно страшному», — заявил советник.

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Карчаа отметил, что из заявлений Зеленского напрашивается вывод, что это Киев готовит теракт или удар по Запорожской АЭС. Советник назвал это легальным способом втягивания НАТО в украинский конфликт.

Чтобы добиться искусственного радиационного заражения в зоне АЭС, киевский режим может применить «грязную бомбу», считает Крачаа. Также Украина может попробовать ударить по помещениям с радиоактивными материалами на станции. Советник отметил, что необходимо принять меры по защите АЭС.

В середине июня Зеленский заявил, что Россия якобы готовит теракт на Запорожской АЭС, чтобы дестабилизировать ситуацию на Украине.