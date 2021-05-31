Американка восхитилась традиционным русским десертом из яблок

Аристократы в Российской империи с чаем ели яблочную пастилу. Для приготовления этого десерта нужно интенсивно взбить яблочное пюре, яичные белки и сахар, чтобы насытить смесь большим количеством воздуха. Автор американского журнала Atlas Obscura Энн Эвбенк восхитилась старинной русской сладостью.

«То, что происходит дальше, является вполне объяснимым, но при этом поразительным. Эта вязкая масса превращается в блестящее белое облако, мягкое и легкое, как пуховая подушка», — отметила Эвбенк.

Получившийся крем нужно аккуратно распределить на сковороде и выпекать при низких температурах несколько часов. Получается «мягкий зефир» или «меренга карамельного цвета» с ярким яблочным ароматом.

Пастила существует уже несколько сотен лет, отметила писательница и специалист по кулинарии Дарра Гольдштейн. Изначально десерт представлял собой фруктовое пюре, которое было подслащено медом. Название угощения происходит от слова «постель», отметила специалист по кулинарии. Вероятно, из-за того, как он выглядел в деревянных лотках для сушки.

Автор статьи считает, что популярность пастилы объясняется любовью русских людей к яблокам.

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