12 августа 2023, 17:36
Десантники Белоруссии отработали боевые «тренды» на полигоне под руководством ЧВК «Вагнер»
«Беларусь 1»: десантники страны отработали бои на полигоне с ЧВК «Вагнер»
Десантники Белоруссии под руководством ЧВК «Вагнер» отработали на Брестском полигоне самые актуальные элементы боевых действий. Об этом сообщил государственный канал «Беларусь 1».
«Чтобы быть в курсе современных военных трендов, брестские десантники проводили тренировки с инструкторами частной военной компании „Вагнер“», — отметили в сюжете.
Журналисты добавили, что в связи с напряженной ситуацией у границы страны тренировки белорусских военных проходят регулярно. Сейчас тренируется подразделение 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Гвардейцы, учитывая опыт российской спецоперации, изучают минно-взрывные заграждения, учатся оказывать первую помощь и самопомощь при ранениях.
Польша решила усилить военное присутствие на границе с Белоруссией после того, как в этой стране оказалась ЧВК «Вагнер». На границе собираются разместить 10 тысяч военнослужащих (сейчас их там две тысячи). Ранее власти республики сообщали о готовности применить оружие на границе.
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