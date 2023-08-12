Мир 12 августа 2023, 17:36 Десантники Белоруссии отработали боевые «тренды» на полигоне под руководством ЧВК «Вагнер» «Беларусь 1»: десантники страны отработали бои на полигоне с ЧВК «Вагнер» РИА «Новости»

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Десантники Белоруссии под руководством ЧВК «Вагнер» отработали на Брестском полигоне самые актуальные элементы боевых действий. Об этом сообщил государственный канал «Беларусь 1».

«Чтобы быть в курсе современных военных трендов, брестские десантники проводили тренировки с инструкторами частной военной компании „Вагнер“», — отметили в сюжете.

Журналисты добавили, что в связи с напряженной ситуацией у границы страны тренировки белорусских военных проходят регулярно. Сейчас тренируется подразделение 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Гвардейцы, учитывая опыт российской спецоперации, изучают минно-взрывные заграждения, учатся оказывать первую помощь и самопомощь при ранениях.

Польша решила усилить военное присутствие на границе с Белоруссией после того, как в этой стране оказалась ЧВК «Вагнер». На границе собираются разместить 10 тысяч военнослужащих (сейчас их там две тысячи). Ранее власти республики сообщали о готовности применить оружие на границе.