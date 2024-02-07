Мир 07 февраля 2024, 16:44 «Держит слово». Дуда — об обещании Трампа прекратить конфликт на Украине за сутки Дуда предположил, что Трамп смог бы завершить украинский конфликт за 24 часа Å�ukasz GÄ…gulski/Polska Agencja Prasowa/globallookpress

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Экс-лидер США Дональд Трамп, вероятно, сдержал бы обещание прекратить конфликт на Украине за 24 часа, если бы вновь возглавил страну. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда.

Он вспомнил, что работал с Трампом, когда тот был президентом, и он выполнил все свои обещания, данные Дуде.

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«Если я получал от президента Трампа какое-либо обещание, <…> это было выполнено. <…> Поэтому я могу сказать, что президент Трамп держит данное слово и если что-то говорит, то относится к этому серьезно», — процитировало польского лидера РИА «Новости».

Трамп не раз заявлял, что если бы был президентом США, урегулировал бы конфликт на Украине в течение 24 часов. Украинский лидер Владимир Зеленский пригласил его в свою страну, чтобы за 24 минуты объяснить, почему это невозможно. Американский политик отклонил приглашение, отметив, что уважает Зеленского, но ехать на Украину в такое время считает неуместным.